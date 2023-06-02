Шебекино, Белгородская область, 2 июня, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о самом массовом обстреле Шебекино с самого начала атак украинских войск. В пятницу, 2 июня, он заявил, что днём ранее в городской округ прилетели более 850 снарядов ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Если сравнивать со вчерашним днем, то, конечно, спокойнее. У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы ещё ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть», — процитировал Гладкова ТАСС.

Обстрелы Шебекино со стороны Украины продолжаются уже долгое время. В регион неоднократно проникали украинские диверсанты. Так, в ночь на 1 июня Шебекино подвергся продолжительному обстрелу, в результате которого пострадали восемь человек, после этого в Белгороде развернули несколько пунктов приёма граждан. О многочисленных случаях обстрелов оперативно сообщал губернатор Гладков.

Также официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что российские военные пресекли попытку ВСУ провести теракт в районе города Шебекино. Он уточнил, что мотопехотные роты украинской армии с танками попытались вторгнуться на территорию России на автомобильном пункте пропуска «Шебекино», но российская сторона не допустила этого, отразив украинские атаки.

На данный момент в пунктах временного размещения в Белгородской области находятся свыше 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа, перенаправленных из опасной зоны. Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин по итогам телефонного разговора с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым дал соответствующие необходимые поручения.