Москва, 2 июня, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи на полях совещания глав МИД БРИКС обсудил с коллегой из Бразилии Мауро Виэйрой усилия бразильской стороны по поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Уточняется, что во время носившего традиционно дружественный и конструктивный характер разговора стороны обсудили актуальные вопросы развития отношений России и Бразилии с акцентом на политическую и торгово-экономическую сферы.

Также указывается, что главы МИД провели обмен мнениями по представляющим обоюдный интерес вопросам глобальной и региональной повестки, включая взаимодействие двух стран на многосторонних площадках: ООН, БРИКС, «Группе двадцати».

«Существенное внимание было уделено бразильским усилиям по поиску путей урегулирования ситуации на Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая газета Wall Street Journal написала, что президент Франции Эммануэль Макрон убедил украинского коллегу Владимира Зеленского согласиться на проведение саммита в Париже по урегулированию на Украине. Издание уточнило, что дипломаты Евросоюза пытаются привлечь к нему Бразилию и Китай, а также надеются, что на саммит приедут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине в Париже. Он заявил журналистам, что ранее уже отвечал на этот вопрос.

31 мая Песков заявил, что саммит Европейского политического сообщества не даст полноценного политического процесса, так как на нём отсутствует диалог стран Европы и России. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва скептически относится к его проведению.