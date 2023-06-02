Москва, 2 июня, 2023, 16:29 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про Деда Мороза на улицах Перми, дагестанские бананы, свердловскую автодискотеку и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

josealbafotos Бананы

Центральный федеральный округ

Немало нервов стоила москвичам шутка архитекторов, которые показали на выставке новый перспективный проект: небоскреб напротив Кремля. Причем небоскреб золотого цвета, передает «Москва на максималках». Проект вовсю обсуждался в соцсетях, пока не оказалось, что все это просто шутка.

«Липтаун» пересказывает историю «криминального блокбастера из Конь-Колодезя». В селе трое мужчин (конечно, в нетрезвом виде) украли из палисадника соседа стокилограммовую бетонную скульптуру орла. Полиция быстро нашла ее на участке одного из похитителей. Орел вернулся к законному хозяину, заведено дело о хищении.

Северо-Западный федеральный округ

В центре Санкт-Петербурга заметили на уличной парковке люксовое авто — Rolls-Royce — с прикрытым тряпочкой номером. «Видимо, хозяин автомобиля уж очень экономный человек», — иронизирует «Как дела, Санкт-Петербург?» Хотя, казалось бы, у хозяина Rolls-Royce на парковку деньги быть должны.

Ленобласть немного неожиданно вошла в тройку регионов — лидеров по выращиванию цветов и шампиньонов. Каждый десятый цветок, выращенный в теплицах России, — отсюда. «Ночной губернатор» радуется новости, особенно с учетом того, что речь в ней идет о довольно северных широтах, что добавляет результатам вес.

«Балтийский форпост» узнал, что в Калининграде добыли два огромных янтарных самородка — каждый более килограмма весом. Их выкопали в карьере в День славянской письменности и культуры, поэтому назвали… Кириллом и Мефодием.

Любопытная история случилась в Вологде. 69-летней жительнице позвонил мошенник, после разговора с которым бабушка отправилась в банк снимать деньги, потом вызвала такси, чтобы поехать их передать. Таксист по дороге выслушал старушку, попробовал ей объяснить, что она общается с аферистами, а когда не получилось, отвез в полицию, пишет «Вологда Регион». Деньги были спасены.

Приволжский федеральный округ

Проблема телефонных аферистов есть всюду. В Башкирии с ней решили бороться при помощи школьников. «Башкирский домовой» узнал, что МВД республики сделало видеоролики, где дети будут рассказывать о правилах безопасности при общении в сети и по телефону.

Непросто сдавать экзамены в Оренбурге. ОГЭ по географии оказался фактически сорван из-за того, что в центре обработки информации местного министерства образования… отключили свет. Выпускникам пришлось несколько часов ждать экзаменационное задание. «Это было бы смешно, если бы не было грустно», — считает «Оренбургский городовой».

В Перми в последние дни весны внезапно заметили на улице Деда Мороза и Снегурочку, передает «Большая П». Что стало причиной столь неожиданного их появления на зеленых улицах, неизвестно.

Южный федеральный округ

В Симферополе плохо закончился день рождения девушки, которая попросила окунуть ее в торт лицом. Торт был большой и держался на штырях, о чем никто не подумал. В итоге — больница, где девушка пролежала почти неделю. «ЧП Крым» пишет, что пострадавшей, можно сказать, даже повезло: глаз остался цел.

Северо-Кавказский федеральный округ

Все думают, что в Россию бананы везут из Эквадора. Однако на рынке Дагестана заметили в продаже бананы под видом местных, горных. «Уже пробовали горные бананы из Дагестана?» — иронизирует канал «Что там у дагестанцев?».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге студентка принесла на экзамен змею. В аудитории она объяснила, что это ее талисман на удачу, пишет Е1. Пока что непонятно, как поступит со студенткой администрация вуза.

Мэрия Серова (Свердловская область) купит КамАЗ для проведения автодискотек. Он обойдется в 19 миллионов рублей, передает «Бажовский сказ». По словам главы администрации, там будет сцена, «огромный экран, свет, звук, музыка», и «все это поет, танцует». Скоро в селах станет веселее.

Во время полумарафона в Челябинске один из участников публично сделал предложение руки и сердца своей даме. Она ответила согласием. «Челябушка» пишет, что полумарафон запомнится не только этим, но и страшной жарой. Острословы уже назвали его самым жарким в истории.

Сибирский федеральный округ

«Чего только порой не бывает в Красноярске», — удивляется «Красноярск №1». В городе водитель сбил мужчину и протащил его по дороге две сотни метров. У пешехода — перелом копчика. Но в полицию обратился не он, а водитель, который пожаловался на разбитое стекло.

В Красноярском крае после обсуждений откроют три первые вытрезвителя: в Норильске, Ачинске и самом Красноярске. «Алюминиевые огурцы» пишут, что на их обслуживание ежегодно потребуется около 73 млн рублей.

Одной из главных новостей в Хакасии стала корова, которая справила нужду прямо перед зданием мэрии Черногорска. Конфуз обсуждали все кому не лень, и не только в Хакасии. Уж очень ярким он оказался. «Узник Абакана» напоминает, что Черногорск — второй в республике по численности населения.

В Нижнеудинске полиция задержала пьяного водителя. Казалось бы, невелика новость. Экстравагантность в том, что пьяному водителю всего тринадцать лет. Выпив, он решил покататься на машине родителей. С управлением не справился и врезался в другое авто, сообщает «Иркутск №1».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 9 июня.