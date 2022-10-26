Иркутск, 2 июня, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В Иркутской области врачи провели сложную операцию ребёнку, получившему ранение в область сердца. Об этом сообщили 2 июня в Ивано-Матренинской детской больнице.

Иван Шилов ИА REGNUM

Врачи медучреждения спасли жизнь мальчику совместно с коллегами из Иркутской ордена «Знак почёта» областной клинической больницы.

Родители привезли ребёнка в травмпункт поздно вечером в тяжёлом состоянии. Проведенное исследование показало, что пуля задела правое лёгкое, по касательной прошла вдоль правого предсердия и застряла около заднего средостения. Дежурный нейрохирург принял решение о проведении экстренной операции. Сотрудники приемного покоя вызвали в операционную всех свободных анестезиологов-реаниматологов.

Предоперационная подготовка ― гемостатическая, противошоковая, обезболивание ― заняла два часа. В час ночи началась операция. Хирургическое вмешательство длилось более четырёх часов, Медики успешно удалили инородное тело.

«Врачи говорят, что ребенок родился не в рубашке, а в шубе: войди пуля хоть на градус левее или правее, последствия стали бы непоправимыми», ― отметили в больнице.

Сейчас юный пациент пришёл в сознание и поправляется. В обстоятельствах, при которых ребёнок получил ранение, разбираются правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Московского области врачи Видновской больницы удалили семилетней девочке рог единорога, с которым она проходила два года. Выяснилось, что в пятилетнем возрасте девочка получила бытовую травму: ребёнок упал на пластмассовую игрушку. Родители сразу обработали рану в области лба, а позднее использовали противорубцовый гель для устранения шрама.

Однако родителей девочки беспокоило уплотнение выше зажившего рубца, поэтому они обратились к медикам. При осмотре врачи сразу заподозрили инородное тело в мягких тканях.

В апреле уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего провели врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Пострадавший получил ранение в зоне специальной военной операции. Сложность процедуры состояла в том, что снаряд застрял в левом желудочке, однако крупные сосуды не задел.