Москва, 2 июня, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В России любое высказывание против народа должно пресекаться. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил композитор и певец Юрий Лоза. Так он прокомментировал новость о том, что российский суд отказался снять статус иностранного агента с блогера Ильи Варламова, юмориста Семёна Слепакова и шоумена Максима Галкина (физические лица, признанные в РФ иностранными агентами).

Валерий Мельников/РИА Новости Певец Юрий Лоза

Рассуждая о случившемся, Юрий Лоза напомнил, что во всех странах, которые принято называть развитыми, передовыми, европейскими и так далее, приняты определённые меры предосторожности против «атак на идеологию».

«Простой пример: ещё 10 лет назад, когда не было никакого конфликта, Валерия собралась отработать концерт в Лондоне для российской диаспоры. И всё равно англичане запросили у неё все тексты и потребовали, чтобы не было никакой агитации, чтобы она объяснила, что она будет говорить со сцены. То есть ещё тогда англичане вели себя таким образом», — сказал Лоза.

По его словам, точно так же происходит во всех остальных странах.

«Просто смоделируйте ситуацию, что, например, на Украине выйдет кто-нибудь из медийных персонажей и скажет что-то против. Какой будет реакция? О каких судах будет идти речь? Просто грохнут и всё, как убили Бузину (публицист Олесь Бузина. — Прим. Ред.)», — уверен композитор.

По его мнению, в России и так свободы очень много и злоупотреблять этой свободой не стоит.

«И ещё один момент. Когда медийные персонажи что-то говорят, то возникает резонный вопрос: ребята, а вы знаете, что происходит? Вы знаете подоплёку всех политических решений? Вы же медийные персонажи. Вы не можете давать объективную оценку происходящему! Ну и зачем же вы тогда лепите «горбатого»?» — риторически поинтересовался Лоза.

Иными словами, как пояснил певец, «зачем рубить сук, на котором вы сидите?»

«Это ваша страна, это ваша публика, — призвал не забывать он. — Она определённым образом настроена. Но вы не имеете права указывать ей, что она должна делать, а что не должна. Есть опросы населения, которые показывают, как относится народ к тому, что происходит в нашей стране. Положительно. Значит, любое высказывание против мнения народа должно пресекаться».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена Максима Галкина в списке физических лиц иноагентов. Такие же решения приняты в отношении барда Семёна Слепакова и блогера Ильи Варламова.