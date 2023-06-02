Москва, 2 июня, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Жена режиссёра Никиты Михалкова прокомментировала «Известиям» появившиеся в Сети 2 июня сообщения о его госпитализации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Никита Михалков

«Жив, здоров, плановая проверка», — сказала она журналистам газеты.

В тот же день, 2 июня, в ряде Telegram-каналов сообщили, что режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в одну из больниц Москвы. Сообщалось, что он обратился с жалобами на сердце. Также отмечалось, что режиссёр находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

В начале года 77-летнего Никиту Михалкова госпитализировали в московскую клиническую больницу № 67, а оттуда перевели в 52-ю больницу. У кинорежиссёра диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, на фоне которой развился интоксикационный синдром. Больше недели он находился в реанимации.