В Пентагоне сообщили Зеленскому плохие для ВСУ новости
DM: в Пентагоне заявили, что танки Abrams и F-16 не будут участвовать в контрнаступлении ВСУ
Вашингтон, 2 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Американские танки Abrams и истребители четвёртого поколения F-16 не будут принимать участия в ожидающемся контрнаступлении украинских войск, так как эта военная техника предназначается для долгосрочной «стратегии сдерживания России». Об этом 2 июня заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, его слова процитировала британская газета Daily Mail.
«Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займёт значительное количество времени», — сказал он.
Милли отметил, что подготовка военных ВСУ на передовых американских танках Abrams уже ведётся, однако эти боевые машины не успеют подготовить к украинскому контрнаступлению.
Также американский военный добавил, что это оружие будет необходимо Украине в будущем, когда российская армия начнёт наступательные действия.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ закончили формирование ударных группировок для наступательных действий в Запорожской области. Он пообещал позднее уточнить количество и состав этих ударных группировок украинских боевиков, а также возможное направление их ударов.
Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней» в связи с тем, что у атакующей стороны потери всегда больше, а потому его нужно предотвратить.
Широко анонсируемое с весны контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось киевским режимом по тем или иным причинам и в итоге в весенний период так и не состоялось. Всё это время в Киеве называли такими причинами погодные условия, нехватку поставляемых Западом вооружений и боеприпасов, а также ракетные удары ВС России.