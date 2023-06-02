Вашингтон, 2 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Американские танки Abrams и истребители четвёртого поколения F-16 не будут принимать участия в ожидающемся контрнаступлении украинских войск, так как эта военная техника предназначается для долгосрочной «стратегии сдерживания России». Об этом 2 июня заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, его слова процитировала британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займёт значительное количество времени», — сказал он.

Милли отметил, что подготовка военных ВСУ на передовых американских танках Abrams уже ведётся, однако эти боевые машины не успеют подготовить к украинскому контрнаступлению.

Также американский военный добавил, что это оружие будет необходимо Украине в будущем, когда российская армия начнёт наступательные действия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ закончили формирование ударных группировок для наступательных действий в Запорожской области. Он пообещал позднее уточнить количество и состав этих ударных группировок украинских боевиков, а также возможное направление их ударов.

Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней» в связи с тем, что у атакующей стороны потери всегда больше, а потому его нужно предотвратить.

Широко анонсируемое с весны контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось киевским режимом по тем или иным причинам и в итоге в весенний период так и не состоялось. Всё это время в Киеве называли такими причинами погодные условия, нехватку поставляемых Западом вооружений и боеприпасов, а также ракетные удары ВС России.