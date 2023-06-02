Калуга, 2 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, сенатор РФ Александр Савин и депутат областного парламента Александр Окунев посетили пункт отбора на контрактную службу, расположенный на улице Беляева, 1А, в Калуге. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, отсюда в расположение учебных частей отправились жители региона, выразившие желание защищать Родину.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, сенатор РФ Александр Савин и депутат областного парламента Александр Окунев посетили пункт отбора на контрактную службу

Геннадий Новосельцев отметил удобство работы пунктов отбора на контрактную службы по принципу «одного окна» и слаженную деятельность специалистов. «Дай Вам Бог удачи, — заявил он. — Мы тут поможем вашим семьям, чем нужно. Ваши жены, дети могут обращаться по любому вопросу как в Законодательное собрание, так и в филиал фонда «Защитники Отечества», который создан по указу президента РФ в помощь военнослужащим. Любые бытовые вопросы, оформление пособий, земельных участков, кого-то в больницу устроить, кого-то в детский сад, в школу — по всем этим вопросам можно обращаться. Вам удачи и победы!»

Слова признательности защитникам выразил Александр Савин: «Сейчас тяжелое время. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы решили исполнить свой долг, защитить Отечество. Уверяю вас, что все, что невозможно будет решить из проблем ваших семей на региональном уровне, мы будем решать на федеральном. Спасибо вам и удачи!»

Александр Окунев отметил, что среди бойцов есть те, кто идёт на фронт не в первый раз. «Кто-то воевал на Донбассе в 2014 году, кто-то уже второй раз отправляется по контракту в зону СВО, у кого-то за плечами опыт в других горячих точках. Очень важно, чтобы опытные бойцы были рядом с теми, кому на первых порах будет нужна помощь и поддержка. Пожелал ребятам работать слаженно, помогать друг другу. В тылу поможем мы — и фронту, и семьям», — заверил депутат. С собой в дорогу он передал защитникам продуктовые пайки, подчеркнув, что будет делать это и впредь.