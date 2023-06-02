Стаханов, ЛНР, 2 июня, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Раненный при обстреле со стороны украинских сил Алмазной в ЛНР ребёнок скончался в больнице. Об этом 2 июня в Telegram-канале сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание», — сообщил Жевлаков.

Десятилетний мальчик 28 мая 2023 года получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Глава администрации выразил соболезнования родителям ребёнка. Он добавил, что, когда гибнут дети, душа разрывается на части.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая ВСУ дважды за день обстреляли луганский город Алмазная. В результате обстрела погибла одна мирная жительница, ранения получили ещё девять человек. Позднее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пожилой мужчина, пострадавший при обстреле, скончался на операционном столе. А глава Минздрава ЛНР уточнила, что скончался ещё один мужчина 1949 года, получивший тяжёлые ранения.