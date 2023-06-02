Херсон, 2 июня, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России 2 июня уничтожили под Херсоном склад ВСУ, на котором хранилось пять тонн боеприпасов. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на данные экстренных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Нанесён артиллерийский удар по складу с боеприпасами одного из подразделений 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, который находился в одном из производственных зданий силикатного завода города Херсона», — сообщили журналистам.

В результате удара артиллеристы уничтожили ракеты к системе залпового огня «Ольха» и гаубицам 2А65 «Мста-Б», мины для миномётов, снаряды к 122 мм гаубицам Д-30 и к артиллерии западного производства. Данные о погибших со стороны ВСУ уточняют.

Как сообщало ИА Регнум, ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что контрнаступление ВСУ, о котором так долго говорят в Киеве, не может состояться. У украинской стороны не получается сконцентрировать достаточное количество сил для прорыва обороны, так как российская армия наносит по скоплениями военнослужащих и техники удары с помощью авиации, ракет и артиллерии.