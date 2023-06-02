Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ с пятью тоннами боеприпасов
Херсон, 2 июня, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России 2 июня уничтожили под Херсоном склад ВСУ, на котором хранилось пять тонн боеприпасов. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на данные экстренных служб Херсонской области.
«Нанесён артиллерийский удар по складу с боеприпасами одного из подразделений 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, который находился в одном из производственных зданий силикатного завода города Херсона», — сообщили журналистам.
В результате удара артиллеристы уничтожили ракеты к системе залпового огня «Ольха» и гаубицам 2А65 «Мста-Б», мины для миномётов, снаряды к 122 мм гаубицам Д-30 и к артиллерии западного производства. Данные о погибших со стороны ВСУ уточняют.
Как сообщало ИА Регнум, ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что контрнаступление ВСУ, о котором так долго говорят в Киеве, не может состояться. У украинской стороны не получается сконцентрировать достаточное количество сил для прорыва обороны, так как российская армия наносит по скоплениями военнослужащих и техники удары с помощью авиации, ракет и артиллерии.