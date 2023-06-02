Москва, 2 июня, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская будет продолжать вносить в парламент предложения, призванные сделать жизнь оскорбляющих Россию личностей «интересной» и «полной борьбы». Она написала об этом 2 июня в своём Telegram-канале.

Как отметила депутат, она не сомневалась в том, что суд откажет шоумену Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в снятии с него статуса иностранного агента.

«Со своей стороны обещаю и дальше вносить законотворческие предложения, которые сделают жизнь персонажей, оскорбляющих страну и народ, интересной, незабываемой, полной борьбы и труда», — написала она.

Также Ямпольская пожелала всем иностранным агентам бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена Максима Галкина в списке физических лиц иноагентов. Такие же решения были приняты в отношении барда Семёна Слепакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и блогера Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Ранее Галкин подал иск на Министерство юстиции России с требованием снять с себя статус иноагента. При этом в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента, шоумена включили в сентябре 2022 года. В документе Минюста отмечалось, что он получает финансирование с Украины.

После начала специальной военной операции на Украине Галкин вместе с супругой певицей Аллой Пугачёвой и детьми уехал в Израиль. За рубежом он резко критикует Россию, спецоперацию и своих оставшихся на родине коллег. При этом 31 мая шоумен потребовал удалить из интернета свои ролики с оскорбительными шутками про россиян и СВО.