Москва, 2 июня, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Россия восстановила кадровый паритет и с точки зрения принципа взаимности и подвела черту в вопросе сокращения дипломатов, говорится в пресс-релизе, опубликованном 2 июня на сайте посольства Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Российская Федерация восстановила кадровый паритет и с точки зрения принципа взаимности подвела черту в данном вопросе», — говорится в тексте.

В материле отмечается, что шагом к эскалации стало вступившее в силу в начале июня 2023 года решение правительства России о введении для сотрудников германских представительств и организаций квоты на уровне 350 человек.

При этом в посольстве заявили, что глубоко сожалеют о том, что многие россияне, с которыми ФРГ связывало многолетнее и успешное сотрудничество, лишились своих рабочих мест.

Таким образом, Россия и Германия сохранят по одному посольству и генеральному консульству. В настоящее время работа подлежащих закрытию генконсульств в России будет полностью прекращена до ноября. Также четыре российских генконсульств в Германии подлежат закрытию.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Германии 31 мая сообщили о решении отозвать разрешение на деятельность четырёх российских консульств. В ведомстве заявили, что эта мера стала ответной реакцией на решение российской стороны сократить численность сотрудников немецкой дипломатической миссии до 350 человек. Со своей стороны Германия также закроет свои консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 мая объяснила решение российской стороны ввести ограничение максимальной численности сотрудников дипмиссии ФРГ реакцией на «безосновательное требование» в отношении 40 сотрудников российских загранучреждений покинуть территорию ФРГ. Захарова также напомнила, что ещё в марте Германия серьёзно затруднила работу российских посольств, введя квоту для некоторых категорий. Она отметила, что с учётом повторяющихся недружественных действий Берлина вполне закономерно, что российская сторона последовала принципу взаимности.

В мае источник в МИД Германии сообщил, что Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, поэтому несколько сотен граждан Германии будут вынуждены до начала июня покинуть Россию. При этом ухать придётся не только дипломатам, но и учителям, сотрудникам культурного центра имени Гёте.

Также 22 апреля власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. МИД России в тот же день пообещал, что зеркально ответит на решение Берлина и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.