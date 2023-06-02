Москва, 2 июня, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в одну из больниц Москвы. Об этом 2 июня сообщил Telegram-канал «112».

По информации портала, он обратился с жалобами на работу сердца.

«Никита [Михалков] находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца», ― говорится в сообщении канала.

Также уточнятся, что режиссёр поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку.

Как сообщало ИА Регнум, Никита Михалков госпитализирован 5 января с гриппом. Сначала его доставили в московскую клиническую больницу № 67, а оттуда перевели в 52-ю больницу.

У кинорежиссёра диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, на фоне которой развился интоксикационный синдром. Больше недели он находился в реанимации.

24 января 77-летний Михалков сообщил, что его выписали из больницы. Спустя две недели он уже вышел на сцену Театра сатиры, где сыграл в спектакле «12». Это история о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли молодой человек в убийстве своего отца.

По завершении спектакля Михалков вместе с актерами вышел к публике на поклон и выразил благодарность врачам.