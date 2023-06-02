Бердянск, Запорожская область, 2 июня, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Украинские войска, по предварительным данным, могли обстрелять морской порт в Бердянске Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow. Об этом 2 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметил в эфире радио «Комсомольская правда» Рогов, скорее всего, Бердянск обстреляли поставленными Киеву Британией ракетами Storm Shadow.

«Речь может идти об ударе именно ими. Ждём более подробной информации от нашего военного ведомства. Сейчас идут оперативные действия, все экстренные службы на месте», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов заявил, что при обстреле ВСУ морского порта Бердянска пострадали девять человек. Он также прикрепил к своему сообщению фотографии и видеозаписи обстрела.

Ранее глава движения сообщил, что в Бердянске прогремели взрывы. Он добавил, что ВСУ попытались обстрелять город ракетами, в результате чего сработала система противовоздушной обороны.

Позднее Рогов указал, что украинские военные обстреляли морской порт в Бердянске. Он добавил, что удар по бердянскому порту был нанесён ВСУ около 12:00 мск.