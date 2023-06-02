Белгород, 2 июня, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Прогноз о том, что Киев устроит крупное наступление на Белгородскую область, едва ли сбудется, но это не значит, что вооружённые силы Украины перестанут терроризировать население этого российского региона. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы британского военного эксперта Стюарта Кроуфорда.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как полагает Михайлов, многое зависит от желания коллективного Запада довести эскалацию до какого-то более серьёзного предела.

«Почему мы сейчас сталкиваемся с налётами, обстрелами, но не с серьёзным и масштабным наступлением со стороны ВСУ. Потому что если с военной точки зрения наступление иностранного государства на нашу территорию будет признано состоявшимся (пересечение границы, передвижение контингентов, техники и так далее), то мы имеем право абсолютно законно применять все средства. В том числе и ядерные», — сказал Михайлов.

По его мнению, если «наш противник настолько ненормальный», то прогноз американского эксперта может сбыться. Однако всё может обернуться прямым ядерным столкновением.

«Поэтому я не думаю, что прогнозы о том, что противник начнёт масштабное наступление на Белгородскую, Брянскую или Курскую области, сбудутся. Но он продолжит терроризировать эти регионы. Использовать различные типы поражения. Беспилотные устройства, дроны, барражирующие боеприпасы, артиллерию. От украинской территории до наших населенных пунктов — 4–5 км. Поэтому не требуются особые дальнобойные ракеты. С этим справляются тяжёлая артиллерия и системы залпового огня», — указал собеседник.

Михайлов подчеркнул, что в настоящее время идёт конкретный терроризм в отношении мирного населения старых приграничных российских регионов, хотя основная группировка украинских войск не наступает, чтобы не попасть под ответное применение средств, обозначенных в доктрине национальной безопасности РФ.

Кроме того, он объяснил, почему Киев не пускает в ход накопленные им основные силы ВСУ.

«Граница огромная. Человеческих ресурсов и с той и с другой стороны для полномасштабных военных действий не хватает. И поэтому я не думаю, что Украина будет проводить какое-то конкретное наступление по всей линии фронта. Это маловероятно. Она может продолжать провокации, диверсии и теракты», — объяснил эксперт.

Но масштабное наступление потребует огромного количества военной техники, которой у Украины просто нет. Кроме того, Россия выстроила настолько серьёзную линию обороны вдоль занимаемых ею позиций, что для её преодоления требуются и авиация, и дальнобойные ракеты, и прочие серьёзные вооружения, которые у Украины опять-таки отсутствуют.

Ранее сообщалось о том, что, по мнению британского военного эксперта Стюарта Кроуфорда, среди ряда вариантов дальнейших действий ВСУ не исключён и такой, при котором будет предпринято полномасштабное наступление вглубь Белгородской области. Такой рывок будто бы позволит киевскому режиму обойти российские укреплённые линии обороны.

Однако 19 апреля Кроуфорд оценивал возможности украинской армии гораздо скептичнее. По его словам, украинские войска становятся лёгкой добычей на фоне того, как у ВСУ заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны. Более того, по его данным, средства ПВО Украины практически выведены из строя, а посему Запад должен торопиться, иначе Киев и его союзники «столкнутся с последствиями».