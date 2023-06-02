Вашингтон, 2 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Украинская армия не смогла начать весной наступление, которое долгое время анонсировали, так как Вооружённые силы (ВС) России наносили удары по скоплениям войск ВСУ авиацией, ракетами и артиллерией. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Бывший разведчик не поверил в заявления Киева, что наступление сорвалось из-за плохой погоды. По мнению эксперта, настоящая причина в том, что российская армия не позволяет ВСУ скопить достаточное количество сил для прорыва обороны.

«Правда в том, что у русских есть превосходство в бою и огневой мощи», — сказал Риттер.

Ранее он уже говорил, что у украинской стороны недостаточно сил для проведения наступательной операции. Бывший разведчик отметил, что в ВСУ нехватка высококвалифицированных военнослужащих, а девять бригад, которые прошли подготовку в странах НАТО, не смогут изменить ход событий.

Как сообщало ИА Регнум 2 июня, американская газета Washington Post написала, что в ходе контрнаступления украинские войска столкнутся с большим количеством трудностей и это может привести их к «кровавой бане». Издание назвало главным препятствием для ВСУ российские укрепления, созданные для направления украинских солдат в ловушки под обстрелы артиллерии.

Широко анонсируемое с весны контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось киевским режимом по тем или иным причинам и в итоге в весенний период так и не началось. В разное время в Киеве называли в качестве таких причин погодные условия, нехватку поставляемых западных вооружений и боеприпасов, а также ракетные удары российских войск.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что у Запада заканчивается оружие для передачи Украине. Об истощении запасов вооружений у союзников Украины ранее заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.