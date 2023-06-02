Бердянск, Запорожская область, 2 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В результате удара украинской армии по морскому порту Бердянска пострадали девять человек. Об этом 2 июня сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы», — написал он.

Также Рогов прикрепил к своему сообщению фотографии и видеозаписи обстрела, на которых слышен звук разрыва снаряда и виден поднимающийся над портом дым от взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. Он добавил, что украинские войска пытались обстрелять город ракетами, в результате чего сработала система противовоздушной обороны.

Позднее глава движения уточнил, что украинские боевики обстреляли морской порт в Бердянске. Он уточнил, что удар по бердянскому порту был нанесён ВСУ около 12:00 мск.