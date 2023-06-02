Нижний Новгород, 2 июня, 2023, 15:13 — ИА Регнум. АвтоВАЗ планирует начать выпуск новых моделей Lada с партнерами из Китая на своих заводах в Тольятти и Ижевске в 2024 году, следует из презентации компании, представленной на ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

При этом не сообщается, о каких именно новых моделях Lada идёт речь.

В компании в марте заявили, что АвтоВАЗ планирует запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Тогда сообщалось, что совместно с партнерами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства. В пресс-службе компании уточнили, что концерн будет выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D.

Также на АвтоВАЗе в марте текущего года собрали первый автомобиль Lada Vesta NG с вариатором, поставкам которого не помешали санкционные ограничения. Руководство предприятия заявляло, что двухпедальная версия Vesta NG появится не ранее 2024 года.