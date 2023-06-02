Москва, 2 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Кремле заявили, что отношения России и Польши находятся на нулевой отметке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июня напомнил, что когда-то страны были друзьями, но это время прошло.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«История с Польшей у нас богатая. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке», — сказал он.

Недавно ИА Регнум сообщало о принятии в Польше закона о создании госкомиссии по изучению «российского влияния». Его подписал президент страны Анджей Дуда. Планируется, что в комиссию войдут девять человек, назначаемых сеймом. Как отметили в польском правительстве, работа комиссии будет направлена на расследование деятельности государственных должностных лиц, которые, по мнению местных властей, в 2007–2022 годах, «находясь под российским влиянием», нанесли ущерб интересам Польши.

Инициатива вызвала жаркие споры среди польских депутатов, упрекавших друг друга в личной заинтересованности и неконституционности такой комиссии. Обеспокоенность это вызвало и у Еврокомиссии. Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, ЕК проанализирует закон о комиссии и в случае необходимости примет соответствующие меры.