Москва, 6 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Российские школьники 7–11 классов получили возможность осваивать искусственный интеллект (ИИ), не выходя из дома. Онлайн-школа «Сириус. Курсы» открыла новый набор на бесплатные онлайн-курсы по математике, программированию и искусственному интеллекту. На обучение ранее записались более 80 тысяч школьников из всех регионов России.

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Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» в России выстраивается полноценная программа подготовки специалистов по новым профессиям в области информационных технологий. Курсы помогут подготовиться к освоению специальности в одной из самых перспективных областей IT-отрасли.

На вводном курсе «Знакомство с искусственным интеллектом» эксперты рассказывают о последних разработках и их применении. Ученики на примерах рассмотрят, в каких сферах применяется ИИ и как технологии на его основе меняют нашу жизнь сейчас.

Спикерами курса, который регулярно дополняется новыми материалами, выступают эксперты известных компаний, где ИИ уже внедрён в работу: ГК МЕДСИ, Sber AI, «Тинькофф», BIOCAD и «Газпром нефть».

Кроме того, школьники могут пройти курсы по алгебре, комбинаторике, основам программирования на языках Python и C++. Эти знания помогут освоить курс о базовых алгоритмах машинного обучения, которые лежат в основе создания моделей искусственного интеллекта. «Тем, кто хочет в будущем заниматься разработками в области искусственного интеллекта, нужно хорошо знать математику и программирование, которые лежат в основе алгоритмов ИИ. Для приобретения таких знаний и навыков нужна системная работа, начиная со школы. Поэтому мы создаем условия, в которых обучение будет доступным и поможет школьникам реализовать себя, независимо от стартовых возможностей», — объясняет генеральный директор АНО «Сириус. Курсы» Антон Гусев.

После знакомства с основами искусственного интеллекта на онлайн-курсах ученики могут выбрать интересное для себя направление и принять участие в проектных программах «Уроки настоящего» и «Сириус. Лето». Такая возможность появилась с привлечением к взаимодействию крупных российских компаний и университетов. Над разработкой, как правило, трудится команда школьников. Каждую команду сопровождает наставник — научный руководитель, который помогает с технической и научной составляющими проекта, проводит консультации. Так ребята получают полезный опыт совместной работы.

Десятиклассник из Новосибирска Никита Ильтяков создал и протестировал алгоритм распознавания лиц в школе. «Работает камера, которая может считывать биометрию лица и распознавать школьников, например, при входе в школу», — описывает Никита принцип действия разработанного им алгоритма. Это уже не первое достижение новосибирского школьника. Ранее Ильтяков разработал кресло, которое может контролировать позу сидящего в нем человека, добиваясь правильной осанки. Сейчас Никита занят «обучением» интернет-бота, который поможет товарищам подготовиться к экзаменам — из тысяч заданий выбирать нужное для конкретного ученика.

Десятиклассник из Самарской области Артём Сидоров в составе команды весь учебный год принимал участие в проектной программе «Уроки настоящего». Ребята выбрали задачу от «Росатома», где требовалось разработать программу, способную анализировать сообщения в соцсетях и определять, имеют ли они отношение к чрезвычайному происшествию. Для реализации проекта команда обучила модель работе с большим объёмом данных, а для удобства использования искусственного интеллекта создала специальный сайт. «В этой задаче каждый член команды смог проявить себя в чем-то: один писал код, другой занимался оформлением сайта, а третий анализировал данные», — пояснил Артём.

Восьмиклассница из Нижегородской области Ксения Азатян вместе со своей командой исследовала уровень шума в столице региона и предложила идеи по его снижению. На первом этапе ребята сделали записи уровня шума в каждом из восьми районов города, а затем — работали с неидеальными замерами и записали городские звуки вместе с дождем, ветром, шумом машин и так далее. Всё это позволило не только обучить искусственный интеллект распознавать посторонние звуки, но и получить чистый звук города без шумового загрязнения. Далее школьники предложили решение, которое может помочь снизить уровень шума с помощью искусственного интеллекта. «Допустим, едет очень большая фура — ИИ не только зафиксирует ее, но и распознает марку, модель, госномер. Если проверить технический уровень шума машины, то в случае превышения можно высылать предупреждение, выписать штраф или отправить уведомление ГИБДД о том, что с машиной может быть что-то не так», — делится подробностями решения задачи от «Российских железных дорог» Ксения Азатян.

Это лишь малая часть из разработок, предложенных российскими детьми в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Казанские школьники разработали приложение, помогающее водителям-новичкам не терять контроль на дорогах. В Адыгее ребята создали нейронную сеть для автоматической генерации разметки местности, которая поможет в создании онлайн-карт районов малых городов. Чат-бот школьников из Смоленска поможет пожилым людям не быть обманутыми кибер-мошенниками.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Меры поддержки нацпроекта предусматривают развитие кадрового потенциала, стимулирование научных исследований, финансирование разработки новых и внедрения существующих ИИ-решений.