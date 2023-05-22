Москва, 2 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. На сегодня нет никаких предварительных договорённостей о переговорах России и США по стратегической безопасности. Об этом 2 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что такие контакты нужны.

«Пока каких-то намёток на этот счёт нет, хотя должны быть однозначно», ― указал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что обмен информацией между Россией и США после уведомления о контрмерах с американской стороны в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) идёт по дипломатическим каналам.

«Поэтому нужно обращаться в Министерство иностранных дел», ― посоветовал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Госдепартамент США предупредил, что с 1 июня американские власти прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под ДСНВ.

В ответ на это в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не изменит свою позицию после заявления Госдепартамента США о планах ввести контрмеры по ДСНВ. В дипмиссии отметили, что действие договора можно возобновить только при отказе Вашингтона от враждебного курса в отношении Москвы и намерений американской стороны нанести России «стратегическое поражение». При этом подчёркивалось, что Москва продолжает придерживаться основных условий соглашения, касающихся численности стратегических наступательных вооружений.

18 мая представители Республиканской партии в Сенате внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также об укреплении ядерных сил государства. Один из автором документа «Нет новому договору об СНВ» Джим Риш считает, что продление этого соглашения с Россией сковало действия США и никак не усилило безопасность Вашингтона, а также его союзников.