Донецк, 2 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В результат обстрела украинскими войсками Куйбышевского районе Донецка погиб один мирный житель. Об этом 2 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Градостроителей погиб мужчина 1951 года рождения», — написал он.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ 2 июня несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кулемзин написал, что при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинской армии также погиб мирный житель. Перед этим мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что при обстреле города со стороны ВСУ погибли две мирные жительницы. Он уточнил, что также получил ранения ребёнок 2019 года рождения, которого госпитализировали в медучреждение.