Москва, 2 июня, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Россия учитывает позицию Армении по конфликту на Украине и при этом продолжает развивать союзнические отношения с республикой. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы принимаем его к сведению», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения не союзник России в конфликте на Украине.

Песков отметил, что в Кремле считают это заявление важным, и уточнил, что в Москве знают об определённых нюансах в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, которые российская сторона учитывает.

«Безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией», — добавил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. Он уточнил, что на Западе Армению считают союзником России, а Россия видит, что армянская сторона не участвует в конфликте и не является союзником в нём.

По мнению армянского премьер-министра, республика в этой ситуации не является чьим-либо союзником и находится в уязвимом положении.