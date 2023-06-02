Песков анонсировал пленарное заседание с участием Путина на ПМЭФ
Москва, 2 июня, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о выступлении главы государства на Петербургском международном экономическом форуме. Как заявил 2 июня представитель Кремля, оно обязательно состоится.
«Пленарное заседание обязательно будет. Сообщим, когда, кто будет вести, детали предоставим своевременно. Сейчас всё готовится. Будет долгожданное выступление Путина», — сообщил Песков.
ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. ПМЭФ являет собой единое пространство для взаимодействия всех субъектов мировой экономической деятельности. Песков ранее заявил, что список иностранных гостей мероприятия ещё дорабатывается. При этом он отметил, что участники уже известны.