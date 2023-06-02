Москва, 2 июня, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о выступлении главы государства на Петербургском международном экономическом форуме. Как заявил 2 июня представитель Кремля, оно обязательно состоится.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пленарное заседание обязательно будет. Сообщим, когда, кто будет вести, детали предоставим своевременно. Сейчас всё готовится. Будет долгожданное выступление Путина», — сообщил Песков.

ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. ПМЭФ являет собой единое пространство для взаимодействия всех субъектов мировой экономической деятельности. Песков ранее заявил, что список иностранных гостей мероприятия ещё дорабатывается. При этом он отметил, что участники уже известны.