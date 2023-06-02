Москва, 2 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Кремль пока не видит предпосылок для того, чтобы начались переговоры между Россией и Украиной. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Его попросили прокомментировать призыв венгерского премьер-министра Виктора Орбана к скорейшему диалогу между Москвой и Киевом, чтобы предотвратить планируемое наступление ВСУ.

«Мы констатируем, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о некоем мирном процессе. Но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели нашей страны, а для нас это главный приоритет», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан ранее заявил, что масштабное наступление ВСУ, если оно состоится, станет «кровавой баней» для Украины. Он отметил, что потери при наступлении в три раза больше, чем у обороняющихся. Глава венгерского правительства напомнил, что население Украины гораздо меньше, чем в России.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на призыв Орбана ответил, что считает его заявление оскорбительным. Он призвал премьера Венгрии попросить, чтобы российская армия отступила.