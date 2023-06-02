Москва, 2 июня, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 2 июня, что в политике необходимо учитывать любой позитивный опыт других стран. В частности, он указал на опыт Китая в планировании экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Представитель Кремля заявил, что опыт менеджмента необходимо изучать во всех странах, чтобы адаптировать его к текущим российским реалиям. Но при этом Песков подчеркнул, что речи о слепом копировании быть не может.

«Что перенять? Опыт страны, которая на протяжении уже не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире, заслуживает самого глубокого и пристального обучения», — подытожил он.

Ранее о том, что Россия стала учитывать китайские принципы управления экономикой, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отнёс к ним планирование на длительную перспективу, на срок до 20–25 лет вперёд. Решетников согласился, что это сложно, но назвал переориентацию на Восток устойчивым трендом.

Также министр отметил такое направление, как мониторинг спроса, благодаря которому фиксируется спад потребления и, соответственно, оперативная реакция властей. По его словам, лояльнее стала и политика заимствований.