* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В администрации президента России оставили без комментариев решение Замоскворецкого суда Москвы, который отказал шоумену и юмористу Максиму Галкину (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в удовлетворении его иска о снятии статуса иностранного агента. Об этом журналистам 2 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля, ранее заявлявший, что в законе много упущений, напомнил, что эта тема неоднократно обсуждалась.

«В настоящий момент речь идёт о судебных решениях, я не могу комментировать», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Галкин оспорил статус иноагента. Замоскворецкий суд в Москве 2 июня отказал в удовлетворении его иска к Министерству юстиции с требованием исключить из списка физических лиц — иноагентов.

Представитель артиста назвала решение Минюста незаконным и необоснованным и потребовала отменить его. Она пояснила, что Галкин не ведёт политическую деятельность и не получал финансирование из-за рубежа.

В тот же день аналогичное решение суд вынес и в отношении музыканта и комика Семёна Слепакова (лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Представители Министерства юстиции заявили, что комик неуместно шутил, высмеивал президента России. Кроме того, по данным ведомства, он получал иностранное финансирование, в том числе через «Российское авторское общество».

При этом представители Слепакова отрицают, что у шоумена было какое-либо иностранное финансирование, однако суд оставил его иноагентом.