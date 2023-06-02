Москва, 2 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 2 июня, что Москва будет добиваться обеспечения собственной безопасности, а это исключает членство Украины в НАТО.

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток. Инфографика

«С сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности и нежелании киевского режима решать проблемы за столом переговоров», — сказал журналистам Песков.

Он добавил, что Россия будет добиваться выполнения своих задач и своей безопасности. Это исключает расширение альянса и его непосредственное приближение к границам России, уточнил пресс-секретарь.

Представитель Кремля отметил, что многие европейские страны отдают себе в этом отчёт, однако в НАТО «музыку заказывает» Вашингтон, а ЕС — лишь послушный инструмент.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины неоднократно просили принять страну в военный альянс НАТО. Разговоры об этом шли ещё в 2019 году. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Он также говорил о том, что Украина обязательно будет в НАТО. Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления в организацию Киеву необходимо достичь стандартов НАТО, а также провести множество необходимых реформ.

В начале июня украинский лидер заявил, что НАТО и ЕС дают гарантии безопасности, поэтому всем странам, которые граничат с Россией, нужно вступать в эти объединения. Он сказал, что Украина уже готова вступить в альянс и только ждёт, когда её туда позовут.