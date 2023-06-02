Москва, 2 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о потерях украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях. Как заявил на брифинге 2 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки ВСУ потеряли на двух направлениях до 150 военных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Конашенков отметил, что это стало результатом работы российских авиации и артиллерии. Они ударили по подразделениям противника в районах Водяного и Павловки в Донецкой Народной Республике, а также в районах Малой Токмачки и Щербаков в Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20 и наземная станция управления БПЛА», — сообщил представитель ведомства.

По данным Минобороны, российские войска также ликвидировали более 30 военных ВСУ и артиллерийскую систему М777 американского производства на херсонском направлении.

Ранее Конашенков сообщил о наступлении отряда «Ахмат» на марьинском направлении и активных боевых действиях группировки войск «Юг» возле Авдеевки на донецком направлении. В ходе боёв ВСУ потеряли более 50 военных, бронемашины, пикапы, гаубицы и артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную арт установку Paladin.