Санкт-Петербург, 2 июня, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Сообщение о том, что хедлайнером Петербургского международного экономического форума — 2023 (ПМЭФ) станет группа «Звери», осудившая проведение специальной военной операции, вызвало негодование пользователей Сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рома «Зверь» Билык

В пресс-службе ПМЭФ анонсировали, что в этом году, как и в предыдущие, запланирована большая культурная программа и традиционный концерт у стен Эрмитажа. Так, на Дворцовой площади выступят «рокеры-романтики — группа «Звери» и её лидер Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь. На концерт пригласили всех желающих, послушать хиты можно совершенно бесплатно.

Под сообщением в соцсети «ВКонтакте» некоторые пользователи высказались против концерта группы. Кто-то не согласился с тем, что концерт оплатят из их налогов.

«Подскажите место, где их яйцами закидывать?» — написал другой пользователь

Валентина Секара напомнила, что после начала спецоперации «Звери» выступили «против любых военных действий».

«Однако зарабатывать, в том числе на госмероприятиях, артистам это не мешает. И вы считаете, это нормально?» ― поинтересовалась она.

Авторы Telegram-канала «Кремлёвская прачка» считают, что таким образом «заляпанными» окажутся все ― от организаторов ПМЭФ и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, «допустивших «пацифистов» в пользу киевского режима на массовые площадки», до участников ПМЭФ, среди которых будут первые лица государства.

Сразу же после начала спецоперации в феврале 2022 года на официальной страничке группы «Звери» в социальных сетях появился пост с призывом «остановить военные действия на Украине». Музыканты заявили, что, «как и все здравомыслящие люди, они против любых военных действий».

Как сообщало ИА Регнум, в мае Рома Зверь устроил дебош в самарском баре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он кидался семечками в одного из гостей, вёл себя агрессивно. Также стал бросать стулья и нецензурно ругаться. Певца вывели из заведения несколько человек.

По словам PR-менеджера группы Максима Гну, потасовка произошла по вине посетителей, которые настойчиво требовали внимания артиста и просили сфотографироваться. Им отказали в вежливой форме, но те продолжали добиваться своего, что и вызвало реакцию певца.

Продюсер Иосиф Пригожин счёл справедливым отменять концерты критикующих СВО артистов. Он заявил ИА Регнум, что российские власти применяют справедливые и адекватные меры по отношению к артистам, которые пытаются дискредитировать Вооруженные силы или критикуют спецоперацию.