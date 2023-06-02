Москва, 2 июня, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 БПЛА и 16 снарядов HIMARS. Об этом 31 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«В районе населённого пункта Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — рассказал он.

Конашенков также сообщил, что российские бойцы за сутки над территориями республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сбили в общей сложности 29 вражеских беспилотников.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 1 июня Минобороны проинформировало об уничтожении силами ПВО Су-25 противника над Запорожской областью. Тогда же ликвидировали 17 дронов ВСУ.

За время специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России уничтожили 412 вражеских самолётов, 228 вертолётов и 3861 БПЛА.