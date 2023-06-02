Колорадо-Спрингс, США, 2 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. США передают властям Украины в том числе и информацию о российских ракетных ударах. Это 1 июня признал американский президент Джо Байден во время своего выступления перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава Белого дома подтвердил, что поддержка Киева со стороны стран коллективного Запада в наибольшей степени осуществляется с помощью ВВС и Космических сил Штатов.

«ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции, обеспечивая воздушные перевозки, ноу-хау в сфере логистики, перебрасывая артиллерию и боеприпасы, боевые машины, противотанковые системы и средства противовоздушной обороны, обеспечивая предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования, поддерживая связь [украинских войск]», — сказал он.

Также Байден заявил, что, по его мнению, ни у одной из стран мира и у всего остального мира в целом нет такого потенциала военной поддержки, как у Соединённых Штатов.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что страны Запада во главе с США, по сути, ведут на Украине войну с Россией, которую они намерены продолжать «до последнего украинца».

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США поставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и системы противовоздушной обороны Avenger. Он уточнил, что общий объём очередной партии военных поставок Киеву составит около 300 млн долларов.