Москва, 2 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Отряд специального назначения «Ахмат» продолжает наступать на марьинском направлении. Об этом 2 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

Как отметил военный, на донецком направлении группировка войск «Юг» вела самые активные боевые действия около Авдеевки.

«Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что в ночь на 2 июня российские войска нанесли групповой удар по украинским средствам ПВО. Представитель Минобороны подчеркнул, что все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее стало известно о массированном комбинированном воздушном ударе по целям в Киеве с использованием крылатых ракет и дронов. Отмечалось, что ракеты запустили стратегические бомбардировщики Ту-95МС с Каспия, одновременно на цели в украинской столице направили беспилотники-камикадзе.