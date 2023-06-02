Москва, 2 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском, купянском и донецком направлениях за минувшие сутки составили до 180 бойцов. Об этом в ходе брифинга 2 июня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Войска РФ за сутки уничтожили более 60 военных и две САУ «Гвоздика» на краснолиманском направлении», — сообщил генерал-лейтенант.

Он добавил, что потери ВСУ на донецком направлении составили более 50 военных, а на купянском — до 70 бойцов. Российские военные также ликвидировали склад боеприпасов теробороны ВСУ, боевую машину РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б» на купянском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев 1 июня заявил, что российские войска вплотную подошли к городу Купянску в Харьковской области. Он заявил, что линия боевого соприкосновения практически вплотную к Купянску, а левый берег Оскола находится под контролем российских сил.