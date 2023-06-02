Москва, 2 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили о ночном групповом ударе по украинским средствам ПВО. Об этом сообщил на брифинге 2 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим критические объекты военной инфраструктуры Украины», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что все цели удара были успешно поражены российскими войсками.

ИА Регнум сообщало ранее о массированном комбинированном воздушном ударе по целям в Киеве с использованием крылатых ракет и беспилотников. По данным военных корреспондентов, запуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики Ту-95МС из района Каспийского моря. Также указывается, что параллельно на цели в столице Украины направили дроны-камикадзе.