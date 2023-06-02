Киев, 2 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что анонсируемое контрнаступление украинской армии необходимо предотвратить.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Венгрии самое время осознать, что контрнаступательными действиями Украина возвращает свои территории и своих людей», — отреагирвал Подоляк в Twitter.

Он заявил, что «абсурдная позиция» премьер-министра Венгрии оскорбляет ценности ЕС. Также Подоляк призвал Орбана обратиться к российской стороне, чтобы ВС России покинули территории, на которых идут боевые действия.

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