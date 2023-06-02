Киев, 2 июня, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Украина будет стремиться к тому, чтобы террористические атаки на территории России стали новой нормой. Об этом заявил советник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров испанской газете Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что Украина считает все военные объекты в России законными целями. Журналисты в ходе беседы с генералом пришли к выводу, что теракты нужны для отвлечения внимания в то время, как ВСУ готовятся к наступлению на другом участке фронта.

«В эту современную эпоху мы должны действовать с воображением», — заявил изданию Назаров.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время ВСУ стали постоянно обстреливать Белгородскую область. Сначала противник бил в основном по промышленным районам, потом начал атаки по жилым районам.

Больше всего достаётся Шебекино, расположенному в нескольких километрах от границы. Губернатор Вячеслав Гладков 2 июня сообщил, что в Шебекинском округе в результате обстрела погибли две женщины.

1 июня на территорию Белгородской области в очередной раз попытались проникнуть украинские диверсанты. Всего в нападении участвовали до 70 боевиков ВСУ, пять танков, четыре БМП, семь пикапов и один «КамАЗ». Диверсанты, разбившись на малые группы заходили с трёх направлений. Российские бойцы разбили противника.