Хельсинки, 2 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 2 июня, что любая инициатива по переговорам об урегулировании украинского конфликта будет встречена с одобрением. Он выступил с речью об этом на мероприятии Финского института международных отношений в Хельсинки.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«США приветствуют любую инициативу, которая позволит привести президента России Владимира Путина за стол переговоров для участия в конструктивной дипломатии», — процитировало его ТАСС.

Блинкен отдельно отметил, что США поддержат Бразилию, Китай и любую другую страну, которые примут решение о посредничестве в переговорах по Украине.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Кремль готов к мирным переговорам с Украиной. Он напомнил, что для этого необходима только готовность Киева к признанию справедливыми условий Москвы о мирном урегулировании конфликта. Замглавы МИД Михаил Галузин также касался этого вопроса и отмечал, что Россия готова в любой момент начать переговоры, но при отказе от планов Украины на вступление в ЕС и НАТО и при защите прав русскоязычных граждан.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В документе отмечается, что украинский кабмин должен обеспечить безопасность страны и усилить её обороноспособность за счёт военно-технической помощи. На это указал впоследствии министр иностранных дел Росси Сергей Лавров, заявивший, что никто никого не умоляет о переговорах, но невозможно не отреагировать из-за спекуляций на тему якобы нежелания России участвовать в них.