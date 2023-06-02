Вашингтон, 2 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. США не являются врагом для россиян и никогда не стремились к свержению российского правительства. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен в мэрии Хельсинки.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«У нас нет цели свергнуть правительство, у нас никогда не было такой цели», — заявил Блинкен.

При этом госсекретарь США выступил с обращением к гражданам России. Он отметил, что российские граждане должны сами решать, каким будет их будущее. Как заявил Блинкен, после мирного завершения холодной войны у США была надежда, что у России светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром. Госсекретарь подчеркнул, что более 30 лет Вашингтон работал над стабильными взаимоотношениями с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в июне 2021 года заявил, что США объявили Россию своим противником и врагом ещё в 2017 году и решили поддерживать политические организации в стране. Тогда глава Российского государства отметил, что в законодательство США внесено положение о том, что Штаты должны поддерживать правила и порядок демократического управления в России, а также политические организации.

Проведённый в 2021 году опрос граждан США показал, что большинство участников (35%) назвали Россию самой недружественной страной. При этом среди врагов США Россия занимала пятую строчку после Ирана (44%), Китая и Афганистана (по 36%), а также Северной Кореи (58%). Тогда о союзнических намерениях России заявили всего лишь 2% респондентов.

В марте 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США со своими приспешниками делают попытки настроить мир против России, пытаясь дискредитировать страну «любыми грязными и гнусными методами».