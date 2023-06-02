Смоленск, 2 июня, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Беспилотники атаковали Смоленскую область. Целями дронов стали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом 2 июня в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он также опубликовал кадры обломков беспилотных летательных аппаратов. На фотографиях видны лежащие у асфальтовой дороги железные обломки дрона. Также показана воронка от упавших обломков.

Анохин уточнил, что атаку два беспилотника дальнего радиуса действия совершили около трёх часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района.

«Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий», ― написал глава Смоленской области.

Как сообщало ИА Регнум, за последние несколько дней атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксировали в целом ряде российских регионов. Так, ночью 2 июня рядом с Курском система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников. Глава региона Роман Старовойт обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что город находится под надёжной защитой военных.

Днём ранее, 1 июня, в Белгороде прогремел взрыв неизвестного устройства. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть. В результате пострадали двое мужчин. Одному из них потребовалась госпитализация. Также повреждения получил автомобиль.

Утром 30 мая Москва и Московская область подверглись атакам украинских беспилотников. Ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. За медицинской помощью обратились два человека.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке на столицу и Подмосковье киевский режим задействовал восемь беспилотников самолётного типа. Их всех нейтрализовали.