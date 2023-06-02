Курск, 2 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. На камеры одного из подъездов на улице Союзной в Курске попал хозяин с собакой, которые наблюдают за работой ПВО. Осколки снаряда упали в соседнем дворе. Ранее власти региона сообщали об атаке беспилотников.

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Камера одного из подъездов на улице Союзной в Курске засняла реакцию собаки, которую один из жителей дома вывел на прогулку ночью, когда на город была совершена атака беспилотников. На кадрах видно, как пёс отреагировал на звуки взрывов в результате работы системы ПВО. Собака насторожилась, но не испугалась. Её хозяин в этот момент сидел на лавке возле подъезда. Записи с камер «Цифрал-Сервис» были предоставлены ИА Регнум.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько домов в Курске получили повреждения при атаке дронов ВСУ в ночь с 1 на 2 июня. Как сообщили власти региона, были повреждены подъезд многоэтажки и несколько частных домов.