В Курске камера засняла пса, который наблюдает за работой ПВО
Курск, 2 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. На камеры одного из подъездов на улице Союзной в Курске попал хозяин с собакой, которые наблюдают за работой ПВО. Осколки снаряда упали в соседнем дворе. Ранее власти региона сообщали об атаке беспилотников.
Камера одного из подъездов на улице Союзной в Курске засняла реакцию собаки, которую один из жителей дома вывел на прогулку ночью, когда на город была совершена атака беспилотников. На кадрах видно, как пёс отреагировал на звуки взрывов в результате работы системы ПВО. Собака насторожилась, но не испугалась. Её хозяин в этот момент сидел на лавке возле подъезда. Записи с камер «Цифрал-Сервис» были предоставлены ИА Регнум.
Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько домов в Курске получили повреждения при атаке дронов ВСУ в ночь с 1 на 2 июня. Как сообщили власти региона, были повреждены подъезд многоэтажки и несколько частных домов.