Симферополь, 2 июня, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Когда министр обороны Великобритании Бен Уоллес прогнозирует, что уже в 2023 году Украина сможет захватить Крым, так как Россия будто бы исчерпает запас необходимого ей оборудования, он таким образом выдаёт желаемое за действительное и демонстрирует всему миру свою некомпетентность. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил военный эксперт Виктор Литовкин, полковник в отставке.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Есть русская пословица: «Дураков не сеют — они сами растут». Она вполне применима к министру обороны Его Величества. Потому что говорить о том, что Украина может захватить Крым, — это значит не обладать абсолютно никакими знаниями, ни реальными, ни теоретическими, а быть плохим фантазёром и сказочником», — констатировал Литовкин.

Как полагает эксперт, министр обороны Британии «работает на население» Соединенного Королевства.

«Ему приходится объяснять, почему Великобритания посылает свои ракеты на Украину, почему тратит на неё деньги и так далее. Это делается для того, чтобы вдохновить народ Британии на то, что украинский народ не сегодня-завтра одержит победу. Что их усилия не напрасны. Поэтому он выдает желаемое за действительное», — сказал эксперт.

Но на самом деле, как полагает Литовкин, Уоллес понимает, что у Украины нет никаких шансов завладеть Крымом.

«Но Уоллес играет в ту игру, которую ему навязали США. Сказать просто, что нет никакой надежды на победу и что главная задача НАТО — это как можно дольше затягивать этот конфликт (чтобы Россия разорялась), они не могут, — уверен Литовкин. — В этом всё лицемерие Запада. Вся его двуличность в заявлениях министра обороны Соединенного Королевства».

Как подчеркнул военный эксперт, Уоллес не учитывает историю Крыма, Украины и России и не понимает, что победить ракетно-ядерное государство невозможно.

«Раз они не могут победить Северную Корею, то мечты о победе над Россией не просто призрачные, но безумные. Это надежды клинических идиотов», — подытожил Литовкин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что министр обороны Великобритании спрогнозировал, что уже в 2023 году украинские войска могут захватить Крым, так как у России будто бы закончится военная техника. Это мнение, как пишет издание Washington Post, противоречит мнению других официальных лиц Североатлантического альянса. Схожие надежды питают, естественно, и в Киеве. В частности, советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что ВСУ могут захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего там начнётся «искоренение всего российского».

В Москве и в Крыму, в свою очередь, многократно подчёркивали, что российский регион надёжно защищён и если Украина решится напасть, её достойно встретят.