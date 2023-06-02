Кызыл, 2 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. В Эрзинском районе Тувы шестеро нетрезвых несовершеннолетних подростков изнасиловали 17-летнюю девушку. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета в пятницу, 2 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участников преступления установили и задержали. Фигурантам от 14 до 17 лет, в их отношении возбудили уголовные дела по статье об изнасиловании несовершеннолетней.

«По версии следствия, 29 мая 2023 года на берегу реки Теректиг у села Берт-Даг Тес-Хемского района находившиеся в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетние совершили преступление сексуального характера в отношении потерпевшей», — сообщило следственное управление.

Пятерых подростков суд поместил под домашний арест, решение в отношении шестого ещё не приняли. Один из них оказался бывшим одноклассником потерпевшей. Контролирует ход следствия лично прокурор Тувы.

ИА Регнум ранее сообщало, что алтайского депутата приговорили к 8,5 года колонии за изнасилование подростка. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. По данным следствия, преступление парламентарий совершил в конце 2019 года в Барнауле, где надругался над 14-летней племянницей супруги. Рассказать о произошедшем девочка осмелилась лишь спустя два года. Помимо этого, он совершал в отношении потерпевшей и другие развратные действия.