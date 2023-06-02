Путин: нужно сделать всё, чтобы не позволить раскачать ситуацию в России
Москва, 2 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию внутри России, но российские власти не должны позволять им этого сделать. Об этом 2 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Как напомнил президент, ранее на соответствующем совете при главе государства прошло обсуждение вопросов межнациональных отношений, которые являются для России чрезвычайно важными, так как в ней проживает большое количество разных народов.
«Сегодня этими же вопросами мы и займёмся. Применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае — безопасности внутриполитической, с учётом тех усилий, которые предпринимают до сих пор, и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — сказал он.
Также глава государства уточнил, что в ходе совещания доклады зачитают директор Федеральной службы безопасности Геннадий Бортников и министр внутренних дел Александр Колокольцев.
Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Путин назвал межнациональное согласие фундаментом укрепления государственности России. Он подчеркнул, что укрепление изнутри особенно важно для государства в современных условиях.
Также ранее президент заявил о невозможности разделения народов России. Глава государства указал, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал, потому что они живут вместе в согласии на протяжении веков.
Кроме того, глава государства напомнил, что противники России не оставят попыток раскачать страну изнутри, совершенствуя способы для этого.