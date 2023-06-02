Москва, 2 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию внутри России, но российские власти не должны позволять им этого сделать. Об этом 2 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Как напомнил президент, ранее на соответствующем совете при главе государства прошло обсуждение вопросов межнациональных отношений, которые являются для России чрезвычайно важными, так как в ней проживает большое количество разных народов.

«Сегодня этими же вопросами мы и займёмся. Применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае — безопасности внутриполитической, с учётом тех усилий, которые предпринимают до сих пор, и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — сказал он.

Также глава государства уточнил, что в ходе совещания доклады зачитают директор Федеральной службы безопасности Геннадий Бортников и министр внутренних дел Александр Колокольцев.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Путин назвал межнациональное согласие фундаментом укрепления государственности России. Он подчеркнул, что укрепление изнутри особенно важно для государства в современных условиях.

Также ранее президент заявил о невозможности разделения народов России. Глава государства указал, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал, потому что они живут вместе в согласии на протяжении веков.

Кроме того, глава государства напомнил, что противники России не оставят попыток раскачать страну изнутри, совершенствуя способы для этого.