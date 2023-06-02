Хельсинки, 2 июня, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты создали план ответа стран Запада на случай военной эскалации между Россией и Украиной ещё в 2021 году. Об этом 2 июня заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на организованном Финским институтом международных отношений мероприятии в здании ратуши Хельсинки.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«В 2021 году США сделали всё, чтобы успокоить Россию, <…> показали готовность к разрядке, стремились предотвратить [эскалацию]», — сказал он.

Блинкен уточнил, что Вашингтон предложил Москве варианты дипломатического и военного разрешения ситуации и в последнем случае пообещал поддерживать Киев, создать для России максимально возможные издержки и усилить Североатлантический альянс.

«Одновременно мы скоординировали планы и стратегии по противодействию потенциальному вторжению России с партнерами в НАТО, G7 («Группе семи». — Прим. ред.), Евросоюзе и другими союзниками по всему миру», — добавил госсекретарь.

Также он отметил что страны коллективного Запада намерены оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США и страны Европы, поддерживающие Киев, по сути, встали на тропу войны с Россией. Он уточнил, что спецоперация на Украине на сегодняшний день в существенной степени превратилась в контртеррористическую борьбу.

До этого обозреватель Йан Дэвис сообщил о существовании секретного плана НАТО на случай военного столкновения с Россией. Журналист рассказал, что на грядущем саммите альянса в Вильнюсе участникам военного блока предложат одобрения «тысячестраничный план», содержащий массу подробностей о том, как будет действовать военный блок при прямом столкновении с Россией.