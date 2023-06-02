Бердянск, Запорожская область, 2 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли морской порт в Бердянске. Об этом в Telegram-канале 2 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

«Попадание пришлось по территории морского порта», — говорится в сообщении.

Рогов добавил, что удар по мирному Бердянску боевики ВСУ нанесли около 12:00.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в Бердянске в Запорожской области прогремели взрывы. По сообщению Рогова, украинские военные попытались обстрелять город ракетами. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Позже Рогов уточнил, что в городе прозвучало три взрыва.

Также система ПВО 28 мая отразила ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск в Запорожской области. В городской администрации тогда сообщили, что все ракеты ВСУ удалось уничтожить.