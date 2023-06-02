Москва, 2 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не поверил заявлению от компании Apple, что она не использует свои гаджеты в интересах разведки США. Об этом он заявил 2 июня журналистам.

Jared Smith

«Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врёт или б) она собралась закрыться», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что это касается не только iPhone, но и любых других смартфонов, в том числе тех, где разрешают устанавливать сторонние приложения.

«Верить в наше время нельзя никому, даже себе», — напомнил зампред Совбеза цитату из фильма «17 мгновений весны».

ФСБ накануне сообщила о раскрытии масштабной операции американской разведки. Выяснилось, что спецслужбы следили за дипломатами с помощью продукции Apple. Специалисты выявили шпионские программы на тысячах гаджетов у сотрудников дипведомств не только из России, но и из стран, входящих в НАТО и СНГ, а также из Израиля, Сирии и Китая.

Профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов сообщил ИА Регнум, как обезопасить смартфоны от вредоносных программ. Для этого нужно скачать сертификат безопасности Минцифры.