Донецк, 2 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии погиб мирный житель. Об этом 2 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В результате обстрела Петровского района в 16:05 (совпадает с мск) погиб мужчина 1953 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ выпустили по Петровскому району 20 ракет из реактивных систем залпового огня.

Петровский район является самой отдалённой частью города, расположенной на его западной окраине, и потому с момента провозглашения независимости ДНР в 2014 году украинские военные регулярно производят его обстрелы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров написал, что при обстреле города со стороны ВСУ погибли две мирные жительницы. Он уточнил, что также получил ранения ребёнок 2019 года рождения, которого госпитализировали в медучреждение.

Также ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ Шебекинского округа погибли две женщины и ещё двое мужчин пострадали. Он добавил, что под обстрел попал участок автодороги в посёлке Маслова Пристань.