Тюмень, 2 июня, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Тюменской области задержали пожилую женщину, перевозившую в рыбе 41 свёрток с наркотическим веществом, сообщила 2 июня пресс-служба тюменского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

В полиции рассказали, что в ходе досмотра транспортного средства в багажном отделении сотрудники правоохранительных органов обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой.

«В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический сверток, обмотанный полимерной лентой с комкообразным веществом серого цвета внутри», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3810424" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Позже экспертиза подтвердила, что полиция изъяла запрещённые вещества массой 800 г.

Ранее судимая за наркотики женщина сказала следователям, что запрещенные вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла в Тюмень для дальнейшего распространения. В отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело. Суд отправил 70-летнюю злоумышленницу под домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года мурманские полицейские задержали местного жителя, в автомобиле которого обнаружили тайник с наркотическим веществом. Полицейские извлекли из салона машины 59 полимерных пакетов с порошкообразным веществом внутри. Подозреваемого арестовали.

В Чувашии в августе 2022 года полицейские задержали иностранца, у которого обнаружили 6 кг наркотиков. Под капотом автомобиля полицейские нашли запрещённые вещества синтетического происхождения.