Москва, 2 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Такси, в котором находился чемпион мира по рукопашному бою Мовсар Баймасханов, остановили в Пресненском районе Москвы. Во время досмотра у спортсмена нашли сверток с наркотическим веществом. Ему грозит уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео. Владимирский боец Мовсар Баймасханов Мовсар Баймасханов

Ночью 1 июня сотрудники ДПС остановили на улице Тестовской в Пресненском районе столицы такси, в котором ехал Баймасханов. Сотрудники дорожной полиции проверили документы у водителя и попросили пассажира показать содержимое карманов. Во время досмотра у него нашли свёрток с неизвестным веществом. На место вызвали наряд полиции. Свёрток изъяли и направили на экспертизу, по данному факту стали проводить проверку. Вскоре эксперты подтвердили подозрения полицейских — в пакете оказались наркотики.

«Сотрудниками ДПС ГИБДД была остановлена машина такси марки Toyota, в которой в качестве пассажира находился 29-летний уроженец Республики Чечня, у которого при себе был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Экспертизой было установлено, что вещество является наркотическим, его масса составляет 0,32 г, что является значительным размером. Задержанный пояснил, что хранил при себе вещество без цели сбыта, для личного употребления», — рассказал собеседник агентства.

Мовсара Баймасханова задержали и доставили в отдел полиции. В ближайшее время в отношении него могут возбудить уголовное дело за незаконный оборот наркотиков по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Сейчас к нему применена мера пресечения в виде обязательства о явке. Полиция выясняет, от кого спортсмен получил этот свёрток.

Баймасханов родился 2 марта 1994 года. В 2021-м он стал чемпионом мира по рукопашному бою на турнире, проходившем в Узбекистане. Этот титул спортсмен добавил к остальным, он пятикратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата Мира по рукопашному бою 2017 года, чемпион Европы 2018–2020 годов, чемпион Мира 2019 года. По результатам выступления на международных соревнованиях Мовсар набрал баллы для присвоения почётного звания «Заслуженный мастер спорта России». Свой путь в рукопашном бое спортсмен начал будучи студентом Владимирского юридического института. Сейчас он занимается тренерской работой.